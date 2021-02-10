Dünya Corona virüs aşı üretimi Almanya'da da başladı

Corona virüs aşı üretimi Almanya'da da başladı

Dünya

Corona virüs aşı üretimi Almanya'da da başladı

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından corona virüse karşı geliştirilen aşının Almanya'da da üretime başladığı açıklandı.

10 Şubat 2021, Çarşamba 13:02 Son Güncelleme:
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BioNTech firmasından yapılan açıklamada, aşı üretimine başlanan Marburg kentindeki tesislerde bu yılın ilk yarısında 250 milyon doz aşı üretileceği ve ilk aşıların nisan başında teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

BioNTech, bu yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 6 üretim tesisinde toplam 2 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor.

AA


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