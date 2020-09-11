Dünya Corona virüs aşısı olan gönüllü virüse yakalandı

Corona virüs aşısı olan gönüllü virüse yakalandı

Dünya

Corona virüs aşısı olan gönüllü virüse yakalandı

Endonezya'da corona virüs aşısı olan gönüllü denek coronaya yakalandı.

11 Eylül 2020, Cuma 12:53 Son Güncelleme:
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Endonezya’da, Çinli şirkete ait potansiyel yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı olan bir gönüllü deneğin testinin pozitif çıktığı bildirildi. Covid-19 Aşısı 3. Aşama Klinik Deneme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, Bandung kentindeki gönüllü insan denemeleri çalışmasında Covid-19 aşısı olan bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rusmil, gönüllü kişinin, aşı sonrası vücudun bağışıklık kazanması için belirli süre evde kalınması protokollerine uymayarak şehirlerarası yaptığı seyahat nedeniyle Covid-19’a yakalandığını ifade etti. Söz konusu kişinin aşı testinden virüsü kapmadığını vurgulayan Rusmil, ikinci aşı testi sonrası bağışıklık için 2 hafta bekleme süreleri olduğunu, gönüllülerin sağlık durumuna ilişkin de 6 ay gözleme ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Endonezya, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma ortaklığında 11 Ağustos’ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Covid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı. Çinli şirkete ait aşıyı ülkede ocak ayında kullanıma sunmaya hazırlanan hükümet, 2021 yılı sonuna kadar da 300 milyon doz aşı tedarik etmeyi planlıyor.

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