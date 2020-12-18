Corona virüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD´nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer´ın geliştirdiği koronavirüs aşısını vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, "Başım dönüyor" dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı. O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dover´a ilk müdahaleyi yaptı. O anlar saniye saniye ABD merkezli yayıncı kuruluş NBC´nin kameralarına yansıdı.

DHA