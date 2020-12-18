Dünya Corona virüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Corona virüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Dünya

Corona virüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD´nin Tennessee eyaletinde corona virüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.

18 Aralık 2020, Cuma 18:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

ABD´nin Tennessee eyaletinde BioNTech ve Pfizer´ın geliştirdiği koronavirüs aşısını vurulan hemşire Tiffany Dover, aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Dover, konuşma yaptığı sırada elini alnına götürerek, "Başım dönüyor" dedi ve bir süre durduktan sonra bayıldı. O anda meslektaşları diğer sağlık çalışanları, Dover´a ilk müdahaleyi yaptı. O anlar saniye saniye ABD merkezli yayıncı kuruluş NBC´nin kameralarına yansıdı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ebubekir Sofuoğlu vakası...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
İsmail Demir'in ABD'ye cevapları
Murat Çelik
Murat Gülderen
Markaları etkileyerek para kazanma sanatı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İkinci dalga yok, ikinci bahar var