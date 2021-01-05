Türkiye Corona virüs aşısı olmak için MHRS sisteminden randevu alınacak

Corona virüs aşısı olmak için MHRS sisteminden randevu alınacak

Türkiye

Corona virüs aşısı olmak için MHRS sisteminden randevu alınacak

Corona virüs aşıları Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde yapılacak. Aşı olacak vatandaşları randevularını MHRS sistemi üzerinden alacak.

05 Ocak 2021, Salı 14:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs aşıları Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak. Aşı olacak vatandaşlar ise MHRS sistemi üzerinden alacakları randevu ile başvurabilecekler.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sağlık Bakanlığı, uygulanacak olan Covid-19 aşısının, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacağını, aşı olacak vatandaşların ise bu birimlere MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) sistemi üzerinden alacakları randevu ile başvuracaklarına ilişkin 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine yazı gönderdi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlığımızca uygulanacak olan Covid-19 aşısı, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite (Kamu/Vakıf) hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacaktır. Aşı olacak vatandaşlarımız ise bu birimlere MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) sistemi üzerinden alacakları randevu ile başvuracaklardır. Hali hazırda MHRS üzerinden Aile Sağlığı Merkezlerine ve Bakanlığımıza bağlı kamu hastanelerine randevu verilmektedir. Covid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk defa özel ve üniversite (Kamu/Vakıf) hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilmiş olacaktır. Dolayısıyla aşı uygulamasının MHRS sistemi üzerinden randevulu bir şekilde yapılması için sistemde kayıtlı olmayan özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine tanımlanacaktır. Bu kapsamda MHRS işlemlerini yürütebilecek yetkinliğe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda özel ve üniversite hastanelerinin hem MHRS’ye tanımlanması hem de kullanıcıların eğitimi için, irtibata geçilecek ve koordinasyonu sağlayacak hastane MHRS sorumlusu bilgilerinin, özel ve üniversite hastanelerinde görevli TSİM (Temel Sağlık İstatistikleri Modülü) yetkilileri tarafından aktif.saglik.gov.tr adresinde bulunan ‘MHRS Sorumlusu Tanımlama’ ekranına tanımlanması gerekmektedir.”
İlgili Haberler
İmamoğlu'ndan su kesintisi açıklaması: Şu anda böyle bir süreci yaşamayacağızİstanbul’a kar yağışı bekleniyor haberiyle ilgili Meteoroloji'den açıklamaDoç. Dr. Yavuz Dizdar uyardı: Corona aşısı yaptırmadan önce antikor testi yaptırınCorona virüs aşısıyla ilgili gelen bu mesajı sakın açmayın


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
İki nokta
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Kamu kurumlarına Passat uyarısı gitti
Hakan Çelik
Murat Çelik
Bu ay sonu Erdoğan açıklayacak
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Fikri Sağlar’ın görüşlerine katılmıyorum ama...
Oral Çalışlar
Banu Şen
Beklentilerimiz ve biz seni çok bekledik 2021
Banu Şen
Şirin Sever
Bir garip yılbaşı
Şirin Sever
Erkut Can
Yılbaşı geçtiğine göre artık köyümüze dönelim
Erkut Can
Murat Gülderen
Pandemi stresiyle bağımlı olmayın
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Pınar Gültekin olayında CHP'li milletvekilinin ismi neden açıklanmıyor?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul’a kar yağışı bekleniyor haberiyle ilgili Meteoroloji'den açıklama