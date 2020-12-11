Türkiye Corona virüs aşısı yapılan denekte HIV antikoru görüldü, deneyler durdu

Corona virüs aşısı yapılan denekte HIV antikoru görüldü, deneyler durdu

Türkiye

Corona virüs aşısı yapılan denekte HIV antikoru görüldü, deneyler durdu

Avustralya'da geliştirilen corona virüs aşısında bir denekte HIV antikorunun görülmesi üzerine aşı uygulaması durduruldu.

11 Aralık 2020, Cuma 11:00 Son Güncelleme:
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Avustralya’da CSL firması ve Queensland Üniversitesi (UQ) tarafından geliştirilen corona virüs aşısının deneylerinde, bazı deneklerde HIV antikoru tespit edildi. Bunun üzerine Avustralya hükümeti, daha önce 51 milyon doz alacağını belirttiği aşıdan vazgeçtiğini açıkladı. Ancak yapılan testte deneklerde HIV virüsü görülmedi.

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Avustralya’nın corona virüs aşı adayı, denemelerin birinci aşamasında antikor üretiminde etkili olduğu kanıtlanmıştı. Bazı deneklerin testlerinde HIV antikorlarına rastlandı. Bu deneklerde yapılan testler sonrasında bu kişilerde HIV bulunmadığı tespit edildi. Corona virüs aşı adayının hatalı sonuç göstermesi sebebiyle, CSL firması ve Queensland Üniversitesi aşıdaki kusurun giderilmesinin 1 yıl süreceğini bu sebeple deneylerin durdurulacağını belirtti.

Avustralya Sağlık Bakanlığı sekreteri Brendan Murphy, "Büyük olasılıkla işe yarayacaktı. Ancak güven ile ilgili herhangi bir sorun yaşamak istemediğimizi biliyorduk ve bu yanlış pozitif test bazı kafa karışıklığına ve güven eksikliğine neden olmuş olabilir" dedi.

DHA


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