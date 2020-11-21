Corona virüs aşısında acil kullanım yetkisi için başvuru yapıldı

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli BioNTech firmasının Amerikan ilaç devi Pfizer'le ürettiği corona virüs aşısının acil kullanım yetkisi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) resmi başvuru yapıldı.

ABD merkezli ilaç devi Pfizer CEO'su Albert Bourla, bugün yayınlanan bir videoda şu ifadeleri kullandı: "Bugün tarihi bir gün, bugün bilim ve hepimiz için tarihi bir gündür" Bourla mesajında, "BioNTech firmasıyla işbirliği yapma planlarımızı duyurduğumuz günden Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne bugün yaptığımız başvuruya kadar 248 gün geçti" dedi.

Albert Bourla açıklamalarında, "Konseptten ruhsat başvurularına kadar, güvenliğe yönelik odağımızı her zaman sürdürürken, klinik gelişim programımızda sıradışı bir hızla çalıştık" dedi.

ABD'de corona virüs aşısı için ruhsat başvurusu yapan ilk firma Pfizer oldu. Pfizer ve BioNTech'ten bugün yapılan açıklamaya göre; 'BNT 162b2' olarak bilinen aşı adayı, aralık ayı ortasında ABD'deki yüksek risk grubundaki nüfus gruplarında potansiyel olarak kullanılabilecek.

Türkiye'ye kaç doz aşı gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu corona virüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.

Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti. Amerikan İlaç Dairesi'ne yapılan başvuru, aşının üçüncü faz klinik deneylerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Aşı denemeleri ABD'de 27 Temmuz'da başladı ve süreç içerisinde 43 bini aşkın kişi üzerinde denendi. Testlerden elde edilen nihai analize göre BioNTech/Pfizer aşısı corona virüsün engellenmesinde yüzde 95 etkili oldu. Aşı yaşlılarda da etkili ve herhangi bir ciddi yan etkisi bulunmuyor.

Aşının Faz 3 denemelerinde ırk ve etnisite bakımında muhtelif kökenlerden yüzde 42 küresel katılımcı, yüzde 30 ise ABD'den katılımcıların yer aldığı belirtildi.



