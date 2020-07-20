Corona virüs aşısında dönüm noktası: 1077 kişide denendi
Tıp dergisi Lancet, Oxford Üniversitesi'nin bulduğu ve Astrazeneca şirketiyle işbirliğine gittiği corona virüs aşısının sonuçlarını yayınladı.
20 Temmuz 2020, Pazartesi 17:32 Son Güncelleme:
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Buna göre, AZD1222 adı verilen aşı kabul edilebilir düzeyde güvenli ve 1077 kişinin katıldığı deneyler Covid-19'a karşı bağışıklık yarattığını gösteriyor.
Saygın tıp dergisi, aşının antikor üretimini hızlandırdığını ve ciddi bir yan etkiye yol açmadığını belirtti. Ancak yine de kesin sonuçlar için daha geniş çaplı deneylerin yapılması gerektiği vurgulanıyor.
Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı, daha önce de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından en öndeki aday olarak gösterilmişti.
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