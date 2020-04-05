Corona virüs aşısında ilk adım atıldı

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul'un yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan "SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu"nu başardığı açıklandı. Ankara Üniversitesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Aykut Özkul'un çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Kovid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı." ifadesi kullanıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Twitter hesabından, "Arkadaşlarımı kutluyorum inanıyorum ki devamı da var, dahası da olacak." değerlendirmesini yaptı.

Ankara Üniversitesi'ndeki çalışmanın Biyoteknoloji Enstitüsü ile Veteriner Fakültesi Viroloji Laboratuvarlarında yürütüldüğü öğrenildi.

AA

Türkiye'de corona virüste son durum

Türkiye'de corona virüste son durum belli oldu. Son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bin 69, can kaybı 574'e yükseldi.





İlgili Haberler Corona virüs tedavisinde en etkili ilaç Türkiye'de üretilmeye başlandı



