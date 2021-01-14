Son dakika! Corona virüs aşısında öncelik listesi yenilendi
Sağlık Bakanlığı tarafından aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesi paylaşıldı.
14 Ocak 2021, Perşembe 13:33 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı covid19asi.saglik.gov.tr adresinde aşı olacak meslek gruplarının sıralı listesini paylaştı. Listenin yayınladığı sayfada, "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır" açıklaması yapıldı.