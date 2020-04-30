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Ekonomi Corona virüs aşısında yeni gelişme

Corona virüs aşısında yeni gelişme

Ekonomi

Corona virüs aşısında yeni gelişme

Oxford Üniversitesinin yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı geliştirmeye çalıştığı aşının başarılı olması halinde üretim ve dağıtımı için ilaç devi AstraZeneca ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

30 Nisan 2020, Perşembe 18:32 Son Güncelleme:
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Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca’dan yapılan açıklamada, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen ve insanlar üzerinde denemeleri geçen hafta başlayan Kovid-19 aşısının başarılı sonuç vermesi halinde üretim ve dağıtımın şirket tarafından gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AstraZeneca’nın Üst Yöneticisi Pascal Soriot, "Virüsü yenmemiz için acilen aşıya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı. Soriot, "Umudumuz, güçlerimizi birleştirerek, çağımızın en ölümcül salgınına karşı insanları korumak için aşının küreselleşmesine hız kazandırmak." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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