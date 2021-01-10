Türkiye Corona virüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı

Corona virüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı

Türkiye

Corona virüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin amatör futbolcu çıktı

Pfizer/BioNTech corona virüs aşısıyla dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin'in üniversite yıllarında Almanya'nın Köln kentinde amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı. Türk gurbetçiler tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraf yoğun ilgi gördü.

10 Ocak 2021, Pazar 09:43 Son Güncelleme:
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Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin, dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdikleri aşıyla dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin'in yaşamı ABD'li Pfizer şirketiyle ortak geliştirdikleri Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan BioNTech kurucusu Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin'in üniversite yıllarında Almanya'nın Köln kentinde amatör takımda futbol oynadığı ortaya çıktı. ​

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Barışspor'da futbol oynadı 

Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut aşılayan Türk kökenli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in 1986 yılına ait üniversite yıllarında Köln kentindeki amatör takım olan Barışspor'da futbol oynadığı ortaya çıktı. Türk gurbetçiler tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraf yoğun ilgi gördü.

 Time Türk çifti kapağına taşımıştı 

 Dünyanın en önemli yayın organları arasında gösterilen ABD merkezli TIME Dergisi, 18 Ocak'ta yayınlanacak sayısının uluslararası baskısında Türeci ve Şahin'i kapak yaptı. Dergi “Aşı Devrimi” başlığına da yer verdi. Derginin ABD'de yayınlanan kapağında ise Amerikan Kongresi'ne düzenlenen baskının fotoğrafı yer almıştı.

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