Corona virüs bebekleri ve çocukları nasıl etkileyebilir?

Yapılan çalışmalar solunum yolu hastalıklarının gebelikleri nasıl etkileyebileceğini ortaya koysa da corona virüs ile ilgili bu alanda yapılan çalışmalar henüz yetersiz. Yapılan bir çalışmada 26-40 yaşları arasında corona virüsün neden olduğu pnömani tanısı alan 9 hamile kadın değerlendirildi. En dikkat çekici bulgu ise corona virüsün annenin rahmindeki bebeğe geçirilmediğiydi.

İnsanlar arasında kolayca yayılım gösteren corona virüste çok haz sayıda çocuğa teşhis konuldu. Araştırmalar, ilk bakışta çocukların hastalanma riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.

Corona virüs anne karnındaki bebeğe geçer mi?

Çin’in Wuhan şehrinde yapılan yeni araştırmalar virüsün hamilelik sırasında bebeğe geçmediğini belirledi. Northwestern Üniversitesi’nden Wei Zhang’ın hamileliğin son üç ayındaki kadınlar üzerinde yaptığı ve Lancet dergisinde yayınlanan çalışmasında corona virüsün anne karnındaki bebeğe geçmediğini tespit etti. Zhang, koronavirüs ile enfekte olan kadınların doğumdan sonra yakın temas yoluyla bulaşmasını önlemek için yeni doğan bebeklerinden izole edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Corona virüs çocuklarda daha az görülüyor

Veriler, az sayıda çocuğun coronavirüs ile enfekte olduğunu gösteriyor. Corona virüs testi pozitif olan çocukların yaşlılara kıyasla daha hafif semptomlar yaşıyor. JAMA’da yayınlanan bir araştırmada corona virüsün 49 ile 56 yaş arasında insanları enfekte ettiğini buldu.

Hastaların çoğunun altta yatan bir hastalığı vardı, bu nedenle hastalığın şiddeti ve kişinin genel sağlığı corona virüs üzerinde etkili oldu.

Çocuklarda corona virüs riskleri için henüz çok erken ve bu konuda yapılan çalışmalar da yetersiz. Ancak, SARS virüsünde 12 yaşın altındaki çocukların SARS tanısı alan yetişkinlere göre daha hafif semptomlar gösterdi ve hastaneye yatışlar daha azdı.

Hala yeni corona virüs araştırmalarının ilk aşamalarındayız. Daha fazla kanıta sahip olana kadar, corona virüsün hamile kadınları, bebekleri ve çocukları nasıl etkilediği hakkında kesin bir sonuç çıkarılamıyor.