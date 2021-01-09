Türkiye Corona virüs bir aileyi daha yok etti

Corona virüs bir aileyi daha yok etti

Türkiye

Corona virüs bir aileyi daha yok etti

Samsun'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Opr. Dr. Necati Emirhan'ın dayısının, amcasının ve erkek kardeşinin corona virüs nedeniyle vefat ettiği ortaya çıktı. Emirhan'ın annesi ve kız kardeşinin ise yoğun bakımda corona virüs tedavisi sürüyor.

09 Ocak 2021, Cumartesi 10:45 Son Güncelleme:
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Samsun'da corona virüsten ölen doktorun ardından dram çıktı. 20 gündür corona virüs tedavisi gören Opr. Dr. Necati Emirhan önceki gün tüm müdahalelere rağmen hayatın kaybetti. Emirhan'ın dayısı, amcasını, erkek kardeşinin de korona kurbanı olduğu ortaya çıktı. Annesi ve kız kardeşinin ise yoğun bakımda corona virüs tedavisi sürüyor.

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Samsun'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Necati Emirhan (36) Kovid-19'a dayısını, amcasını, erkek kardeşini kurban verdi.

Emirhan'ın annesi ve kız kardeşinin ise yoğun bakımda corona virüs tedavisi sürüyor.

Corona virüs nedeniyle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür corona virüs tedavisi gören Emirhan, önceki gün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Emirhan'ın ölümü Bafra'da büyük üzüntü yaratırken, yakınları "Corona virüs bir aileyi yok etti" dedi.

DHA


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Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Emirhan, 2009-2014 arasında Baltalimanı Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortopedi üzerine uzmanlığını aldı. Emirhan'ın 2 çocuğu vardı.

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