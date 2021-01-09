Corona virüs bir aileyi daha yok etti

Samsun'da corona virüsten ölen doktorun ardından dram çıktı. 20 gündür corona virüs tedavisi gören Opr. Dr. Necati Emirhan önceki gün tüm müdahalelere rağmen hayatın kaybetti. Emirhan'ın dayısı, amcasını, erkek kardeşinin de korona kurbanı olduğu ortaya çıktı. Annesi ve kız kardeşinin ise yoğun bakımda corona virüs tedavisi sürüyor.

Samsun'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Necati Emirhan (36) Kovid-19'a dayısını, amcasını, erkek kardeşini kurban verdi.

Emirhan'ın annesi ve kız kardeşinin ise yoğun bakımda corona virüs tedavisi sürüyor.

Corona virüs nedeniyle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür corona virüs tedavisi gören Emirhan, önceki gün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Emirhan'ın ölümü Bafra'da büyük üzüntü yaratırken, yakınları "Corona virüs bir aileyi yok etti" dedi.

DHA

















Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Emirhan, 2009-2014 arasında Baltalimanı Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortopedi üzerine uzmanlığını aldı. Emirhan'ın 2 çocuğu vardı.