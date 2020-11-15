Türkiye Corona virüs denetiminde yüzlerce ulaşım aracına ceza yağdı

Corona virüs denetiminde yüzlerce ulaşım aracına ceza yağdı

Türkiye

Corona virüs denetiminde yüzlerce ulaşım aracına ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs denetiminde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi. Açıklamada, "40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi." denildi.

15 Kasım 2020, Pazar 11:00 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığının denetimlerinde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kovid-19 tedbirlerine yönelik 6-13 Kasım'daki denetimlerde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi. Açıklamada, "40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi." denildi.

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