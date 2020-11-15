Corona virüs denetiminde yüzlerce ulaşım aracına ceza yağdı

İçişleri Bakanlığının denetimlerinde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişi/işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kovid-19 tedbirlerine yönelik 6-13 Kasım'daki denetimlerde 991 toplu ulaşım aracı/taksi seferden, 107 iş yeri faaliyetten men edildi. Açıklamada, "40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiği tespit edildi." denildi.

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