Corona virüs döneminde 3D yazıcıların önemi bir kez daha anlaşıldı

IDC’nin son verilerine göre HP’nin bilgisayar ve yazıcı pazarındaki liderliğini sürdürdüğünü açıklayan HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman teknoloji sektöründeki en son trendleri de ele aldı.

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, konuyla ilgili şunları söyledi: “IDC’nin verilerine göre 2020 yılının ilk çeyreğini PC pazarında yüzde 25,1, yazıcı pazarında ise yüzde 42 payla lider olarak tamamladık. Pandemi süreci son birkaç yıldır konuştuğumuz dijital dönüşüm ve mobilitenin bir zorunluluk olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu süreçte değişen, gelişen ve farklılaşan tüketici taleplerini her zaman ön planda tutarak ve kendimizi geliştirerek çözümler üretiyoruz. Gelişmiş çözümlerimizle kurumların, uzaktan çalışanların ve tüm müşterilerimizin verilerini güvenli bir şekilde korumalarını sağlayan uç nokta güvenliğine sahip bilgisayarlarımız, evden baskı ihtiyacını en ekonomik şekilde karşılayan HP yazıcılarımız, üstün performansı ile eşsiz bir oyun deneyimi sunan HP OMEN ve Pavilion serisi bilgisayarlarımız, daha pek çok ihtiyaca yönelik inovatif ürün portföyümüz ve güçlü iş ortaklarımızla müşterilerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.

HP’nin 3D yazıcı alanında attığı önemli adımları ve sektörü nasıl ileriye taşıdıklarını detaylı bir şekilde aktaran HP 3D Yazıcı MEMA Kanal Müdürü Emre Feyizoğlu, salgınla mücadelede küresel çapta 2,3 milyondan fazla 3D basılmış parça üretildiğini açıkladı.

Emre Feyizoğlu, “HP olarak 2015 yılında başlayan 3D yolculuğumuz, geliştirdiğimiz öncü teknolojilerle ve elde ettiğimiz başarılarla önemli bir ivme yakaladı. Ham maddelerde yaşanan gelişmeler sayesinde artık bu teknolojiyi, prototip üretmenin ötesine geçerek ürünün tamamını oluşturmak için kullanabiliyoruz. 3D yazıcılar, plastik ve metal üretim yapan her türlü firmanın işlerini kolaylaştırdığı için havacılıktan, otomotiv sektörüne hatta protezlere kadar birçok alanda fark yaratıyor. Ayrıca emisyon ve atık materyal gibi geleneksel üretimin olumsuz yanları yer almadığı için doğa için sürdürülebilir bir süreç sunuyor. 3D yazıcılar, önümüzdeki yılların en önemli büyüme stratejileri arasında yer alıyor. HP olarak dijital üretimin avantajlarını daha fazla açığa çıkarmak için müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışarak HP’nin değerli kaynaklarını ve üstün endüstriyel 3D baskı uzmanlığını bir arada sunmaya devam edeceğiz” dedi.

HP’nin 3D baskı alanında çözüm ortağı olan Poligon Mühendislik’in Kurucu Ortağı Okan Nahit ise 3D baskı teknolojisinin kurumlara sağladığı maliyet avantajını, COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde 3D baskı teknolojisi ile yapılan çalışmaları ve HP’nin çözüm ortağı olmanın sunduğu faydaları aktardı.

Okan Nahit, “HP, 3D baskı alanında parçaya sahip olma maliyetini düşürerek ve daha kaliteli ürünler üreterek oyunun kurallarını değiştiriyor. Pandeminin en ağır olduğu dönemde ev tipi 3D yazıcılarla 1 siperlik 2 saatte üretilirken, HP’nin 3D baskı çözümleriyle 1 günde yaklaşık 300 adet siperliği yüzde 65 daha düşük maliyetle üretebildik. Poligon Mühendislik olarak toplamda ürettiğimiz yaklaşık 5.000 siperliği Türkiye’deki ihtiyaçlarını belirten hastanelere göndererek desteğimizi sunduk. HP’nin 3D baskı çözümleriyle, bir jet motorunu çok kısa sürede baştan sona üretmek gibi, daha önce mümkün olmayan birçok üretimi kolayca yapabiliyoruz.” dedi.