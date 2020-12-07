Cinsel Sağlık Corona virüs ereksiyon problemlerine yol açabilir uyarısı

Corona virüs ereksiyon problemlerine yol açabilir uyarısı

Cinsel Sağlık

Corona virüs ereksiyon problemlerine yol açabilir uyarısı

Tüm dünya corona virüs salgınıyla mücadele ederken uzmanlardan yeni bir uyarı daha geldi. Uzmanlar, corona virüsün erkeklerde ereksiyon problemleri de dahil olmak üzere birçok kalıcı hasara neden olabileceği konusunda uyardı.

07 Aralık 2020, Pazartesi 01:07 Son Güncelleme:
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Corona virüsün sağlığımız üzerindeki etkileriyle ilgili ABD'de yapılan bilimsel çalışmalarla ilgili açıklama yapan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Dena Grayson, "Durum gerçekten endişe verici, corona virüs sadece can almıyor, aynı zamanda uzun vadeli, ömür boyu sürecek, hasarlar oluşturuyor" dedi. Konunun uzmanlarına göre, corona virüs bulaşmış erkeklerde ereksiyon problemleri görülebilir ve kalıcı hasar ortaya çıkabilir. Grayson, "Bir erkeğin iyileştikten sonra bile cinsel performansının azabileceğini düşünüyoruz" dedi.

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Dr. Dena Grayson

''Uzun vadeli sonuçlarını gözlemleyemedik''

Amerikalı doktor Grayson, "Henüz virüsün uzun vadeli sonuçlarını gözlemleyemedik, kalıcı zihinsel ve fiziksel hasarlara yol açtığını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Dr. Grayson, "Uzmanlar arasında, erkeklerin virüsten uzun vadeli ereksiyon sorunları yaşayabileceğine dair gerçek bir endişe var çünkü virüsün dolaşım sisteminde sorunlara neden olduğu biliniyor" diye ekledi.

Grayson, insanların çoğu virüsten kurtulmuş gibi görünse de, zihinsel fonksiyon problemleri de dahil olmak üzere zaman geçtikçe daha fazla uzun vadeli olumsuz sonuçlar bekledikleri konusunda uyardı.

Hürriyet


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