İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kadın hakları direktörü Heather Barr, dünya aniden uzaktan çalışan çok sayıda insanın "yeni ve keşfedilmemiş bölgede" olduğunu, bu da istismarcılara çevrimiçi olarak hem yabancıları hem de tanıdıklarını hedeflemek için yeni yollar verdiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir grup insan, Kaliforniya merkezli bir video konferans platformu olan Zoom'ta düzenlenen sanal bir sosyal etkinliğinde pornografik video saldırısına uğradılar. Konferans sahiplerinin paylaştığı link ile videoya katılan bir kişi, ekran paylaşımını açarak porno videoları katılımcılarla paylaştı.

Bunun, ev işçilerinin çevrimiçi sosyalleşmelerini sağlayan WFH Happy Hour adlı, sanal bir sohbet odası grubu tarafından düzenlenen toplantı sırasında gerçekleştiler.

Toplantıyı organize eden San Francisco'dan Casey Newton, grubun ileride ekran paylaşımını devre dışı bırakacağını, tacirlerin ekranı ele geçirmesini ve tekrar “korkunç” içerik göstermesini önlemek için çalışacaklarını söyledi.

2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kar amacı gütmeyen Siber Sivil Haklar Girişimi tarafından ülke çapında yapılan bir ankette, yaklaşık 3.000 katılımcının yaklaşık % 13'ünün intikam pornosu tarafından tehdit edildiğini veya mağdur olduklarını keşfetti.

İngiltere'de, 2017'deki YouGov anketine göre, kadınların % 40'ından fazlasına, genellikle iPhone AirDrop kullanılarak bir erkeğin cinsel organ fotoğrafı gönderiliyor.

Zoom'un varsayılan ayarları nedeniyle; paylaşılan linkle konuşmaya katılan herkesin, aramanın sahibinden izin almadan ekran paylaşımı yapmasının mümkün olduğunu belirtelim.







