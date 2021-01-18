Beden Sağlığı Corona virüs geçirenlerin üçte biri taburcu edildikten sonra tekrar hastaneye kaldırıldı

Corona virüs geçirenlerin üçte biri taburcu edildikten sonra tekrar hastaneye kaldırıldı

Beden Sağlığı

Corona virüs geçirenlerin üçte biri taburcu edildikten sonra tekrar hastaneye kaldırıldı

Yeni bir araştırma, yeni tip corona virüsü atlatanların üçte birinin taburcu edilmelerini izleyen ilk 5 ay içinde solunum yolu rahatsızlıkları ve kardiyovasküler sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ortaya koydu.

18 Ocak 2021, Pazartesi 19:22 Son Güncelleme:
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İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun, University College London ve Leicester Üniversitesi ile yürüttüğü çalışma çerçevesinde yeni tip corona virüsü (Kovid-19) atlatan 47 bin 780 kişi takip edildi.  Çalışmada hastaların yaklaşık yüzde 30'unun (14 bin 140 kişi), Kovid-19'u atlattıktan sonraki 140 gün içinde kardiyovasküler sorunlarda artış, solunum güçlüğü ve yüksek şeker şikayetleriyle tekrar hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerin yüzde 12,3'ünün hayatını kaybettiği gözlendi.

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Kovid-19'u atlattıktan sonraki ilk 5 ayda solunum güçlüğü gelişenlerin sayısının 6 bin 85 olduğu, bunlar arasında tekrar hastaneye kaldırılma riski en yüksek grubu, yaşlılar ile Afrika-Asya kökenlilerin oluşturduğuna dikkat çekildi.

Araştırmanın bulguları henüz hakemli dergide yayınlanmazken, incelenen hastaların yaş ortalamasının 65 olduğu, 2020'nin ilk 8 ayında Kovid-19 tanısıyla hastaneye kaldırıldıkları ve iyileşmelerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

University College London'ın İngiltere'deki nöroloji dergisi Brain'de yayımlanan araştırması da Kovid-19 ile deliryum, beyin iltihabı, felç ve sinir hasarı gibi nörolojik komplikasyonlar arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştu.

AA

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