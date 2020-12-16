Türkiye Corona virüs görülmeyen köydeki ilk vaka maden işçisi oldu

Corona virüs görülmeyen köydeki ilk vaka maden işçisi oldu

Türkiye

Corona virüs görülmeyen köydeki ilk vaka maden işçisi oldu

Corona virüs görülmeyen köylerden birisi olan Bartın'ın Aliobası köyünde ilk corona virüs vakası görüldü.

16 Aralık 2020, Çarşamba 13:02 Son Güncelleme:
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Amasra ilçesinin 120 haneli 600 nüfuslu Aliobası köyünde, pandemi sürecinde corona virüs vakasına rastlanmadı. Ancak Aliobası köyü Göynük Mahallesi’nde yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde çalışan maden işçisinin, Covid-19 testi pozitif çıktı. Maden işçisinin yanı sıra eşi ile aynı evde yaşayan annesi ve ablasının test sonuçları da pozitif çıktı. Maden işçisi ve ailesi, evlerinde karantinaya alındı.

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Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında, 10 aylık salgın sürecinde Aliobası köyünün rengi ilk defa kırmızıya döndü.

Köyde yaşayan Alaattin Başaran, "Biz köyümüzde 10 aydır kurallara harfiyen uyuyorduk. Nasıl olduysa köyümüzde virüs gözüktü. Biz maske ve mesafe kurallarına uymaya devam edeceğiz" dedi.

DHA


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