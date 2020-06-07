Türkiye "Corona virüs görülmeyen tek ilçe" unvanını kaybetti

"Corona virüs görülmeyen tek ilçe" unvanını kaybetti

Türkiye

'Corona virüs görülmeyen tek ilçe' unvanını kaybetti

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine babasını ziyarete giden asker adayı gencin corona virüs testi pozitif çıktı. Mahalledeki bazı noktalar karantina alındı. Diyarbakır'da corona virüs tespit edilmeyen tek ilçe unvanına sahip olan Kocaköy böylece unvanını kaybetti.

07 Haziran 2020, Pazar 17:13 Son Güncelleme:
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İstanbul'dan askere gitmeden önce Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin mahallesinde baba ocağını ziyaret eden E.D., kendisini görmeye gelen 70 kişiyle temasta bulundu.

Daha sonra askerlik şubesine giden E.D.'nin burada yapılan testlerinde corona virüs taşıdığı belirlendi. Filyasyon ekiplerinin çalışmaları sonucu E.D. ile temas edenler belirlenerek test yapıldı.

Karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin bazı noktalarını tedbir amaçlı karantinaya aldı. Jandarma ekipleri mahallenin etrafında güvenlik önlemi alırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Diyarbakır'da corona virüsü tespit edilmeyen tek ilçe unvanına sahip olan Kocaköy, bu vaka sonrası unvanını kaybetti.

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