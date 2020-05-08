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Beden Sağlığı Corona virüs hakkında bilgini ölçüyoruz

Corona virüs hakkında bilgini ölçüyoruz

Beden Sağlığı

Corona virüs hakkında bilgini ölçüyoruz

2019 Aralık ayında ortaya çıkan corona virüs salgını hayatımızda pek çok şey değiştirdi. Birçok bilgi ve terim de günlük hayatımıza girdi. Peki bu bilgilerden kaçını biliyorsun?

08 Mayıs 2020, Cuma 13:10 Son Güncelleme:
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Günlük hayatta sıkça duyduğumuz terimler ve bilgileri ne kadar biliyorsun? Terimlere ve corona virüs salgını hakkındaki bilgilere ne kadar hakimsin? Çok kısa bir testle bunu ölçüyoruz. Ve testin altına, sana faydası olacağını düşündüğümüz bazı bilgileri bırakıyoruz.

Hazırsan başlayalım:


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