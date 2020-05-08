Corona virüs hakkında bilgini ölçüyoruz

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz terimler ve bilgileri ne kadar biliyorsun? Terimlere ve corona virüs salgını hakkındaki bilgilere ne kadar hakimsin? Çok kısa bir testle bunu ölçüyoruz. Ve testin altına, sana faydası olacağını düşündüğümüz bazı bilgileri bırakıyoruz.

Hazırsan başlayalım:









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