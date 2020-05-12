Corona virüs hastaları yanarak öldü

Salgının yeni merkez üssü Rusya'da, St. Petersburg kentindeki bir hastanede yangın çıktı. Corona virüs hastalarının tedavi edildiği Aziz Yorgi Hastanesi'nden yükselen alevler, solunum cihazına bağlı beş kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Yerel medya, ekiplerin hastanedeki 150 hastayı tahliye etmeyi başardığını bildiriyor. İlk tespitlere göre, yangına solunum cihazının arızalanması neden oldu.

Krasnogorsk kentinde iki gün önce yatalak hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında da dokuz kişi feci şekilde ölmüştü. Başkent Moskova'da geçen hafta çıkan yangında ise bir can kaybı kayıtlara geçmişti.

Mayıs ayı başından beri günlük 10 bini aşkın vaka açıklayan Rusya'nın birkaç gün içinde ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşmesi bekleniyor. Pazartesi günü açıklanan 11 bin 656 yeni vakayla bu alanda bir rekor kırılmıştı.

Kameralar karşısına geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kritik konumdaki işçiler dışındaki işçilere tanınan ücretsiz yıllık izin hakkının yarın sonlanacağını açıkladı. Bundan sonra işe gidebilecek sektörlerin yerel yönetimlerle birlikte bölgelere göre belirleneceğini belirten Putin, ülke genelinde salgın tehlikesinin henüz geçmediğini söyledi.

Öncelikli olarak işe geri dönecek sektörlerin inşaat, tarım ve enerji olması gerektiğini vurgulayan Putin, kitlesel etkinliklere getirilen yasakların devam edeceğini açıkladı ve ekledi:

“Şu an sabırlı olmamız lazım. Bunlar boş söylemler değil, ölüm kalım meselesi. Kısıtlama rejiminden çıkışımız hızlı olmayacak. Bunun için daha fazla zaman ihtiyacımız var.”

Rusya’da bugüne kadar 221 bin 344 corona virüs vakası ve 2 bin 9 ölüm tespit edildi.

Barlarda 101 test pozitif Güney Kore tepetaklak

Corona virüse karşı verdiği savaş dünyaya örnek gösterilen ve salgını durdurmayı başaran Güney Kore, bir kişinin yol açtığı ikinci dalga şokunu yaşıyor.

Bir Covid-19 hastasının Seul'deki barlar bölgesi Itaewon'daki beş ayrı gece kulübünde eğlenmesi, ülkeyi tepe taklak etti.

BBC muhabiri Laura Bicker, barlardaki 101 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığını bildiriyor. Güney Koreli yetkililer, Mayıs ayı başında söz konusu barlarda corona virüs hastasıyla aynı anda eğlenen yaklaşık 11 bin kişinin peşinde.

Bicker, 8 bin 500 aşkın polisin 11 bin kişinin izini sürdüğünü aktarıyor.

Trump çıldırdı

Corona virüs salgınının başından bu yana her yaptığı olay olan ve sık sık çuvallayan ABD lideri Donald Trump, son olarak

basın toplantısını terk etti.

Günlük basın toplantılarına devam eden Trump, ABD’nin test kapasitesinin 'dünyada eşi benzeri olmadığını' söyledi. ABD lideri, günlük yapılan test sayısının 150 binden 300 bine çıkarıldığını kaydetti.

Ülkede yapılan toplam test sayısı 9 milyonu aştı. Ancak COVID Takip Projesi verilerine göre, ABD’de test kayıtlarının b

aşladığı 28 Şubat’tan bu yana test sayısı sadece dört gün 300 bini aştı.

ABD vatandaşlarının ne zaman Beyaz Saray kıdemli personeli gibi günlük teste tabi tutulacağına dair bir soruya Trump, "Çok yakında" diye cevap verdi.

Kısıtlamaların gevşetilmesi konusunda ise ABD Başkanı, “Açıyoruz ve başlıyoruz ve uzun zamandır görmediğim bir coşku var” diye konuştu.

Test kapasitesi artırılmadan işe geri dönme konusundaki soruya Trump, "Bunu valilere bırakıyoruz" diye cevap verdi ve bazı valilerin kısıtlamaları kaldırma konusunda yavaş davrandığını söyledi.

Trump, 100 bin vaka başına can kaybı bakımından Almanya ve ABD’deki oranın en iyi oranlar olduğunu söyledi. Resmi verilere göre ABD’de 1000 kişi başına düşen test sayısı 26,31. Bu oran Fransa ve İngiltere gibi bazı ülkelere kıyasla yüksek olsa da, Portekiz’de bu oranın binde 47,66, İsrail’de 50,35 olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın irtibat halinde olduğu ofislerin bulunduğu batı kanadında (West Wing) personele maske takma emri verdi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, personelin kendi masaları dışında sürekli maske takmaları gerektiği belirtildi.

Trump'ın yaverinin ardından, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın danışmanının da Covid-19 testleri geçen hafta pozitif çıkmıştı.

Beyaz Saray'ın corona virüs danışma kurulunun Dr Anthony Fauci de dahil olmak üzere üç üyesi, Covid-19 pozitif biri ile temasta bulunmaktan dolayı iki haftalık izolasyona girdi.

73 yaşındaki Trump'ın sağlığını korumak üzere Beyaz Saray'da daha fazla önlem alınması konusunda baskıların arttığı belirtiliyor.

Başkan Trump düzenlediği basın toplantısında, corona virüs testi pozitif çıkan Beyaz Saray görevlileri sorulunca "Sistemin bozulduğunu hiç düşünmüyorum. Bir kişi pozitif çıktı, şaşırtıcı bir şekilde önceki gün de negatif çıkmıştı. Bu bir bozulma değildir. Bu gizli bir düşman. Gizli bir düşman. Bunu unutmayalım" yanıtını verdi.

Trump ayrıca, gerekli çalışanlar oldukları için Beyaz Saray'a gidip gelenler de olduğunu belirtti ve "Bir ülke yönetiyoruz" diye de ekledi.

Trump, Beyaz Saray'ın batı kanadında maske takma zorunluluğu talimatını kimin verdiği sorusunaysa "Evet ben verdim. Bunu ben zorunlu tuttum" dedi.

Daha önce mikrop fobisi olduğunu açıklayan ABD Başkanı'nın, yemeklerini sunan kişisel yaverinin corona virüs testinin pozitif çıkmasına çok sinirlendiği bildiriliyor.

ABD Başkanı Trump, gazetecilerle tartışmasının ardından Beyaz Saray'daki basın toplantısını birden sona erdirdi. Trump, basın toplantısında ABD'nin test konusunda dünya lideri olduğunu savundu ancak CBS Beyaz Saray Muhabiri Weijia Jiang 'Amerikalılar ölürken bunun neden kendisi için küresel çapta bir yarışma olduğunu' sordu.

Trump ise Asya kökenli Amerikalı Jiang'a "Git de Çin'e sor" yanıtını verdi.

Jiang ise, neden özellikle kendisine Çin ile konuşmasını söylediğini sorunca, bunu "Böyle çirkin bir soru soran herkese aynı yanıtı vereceğini" belirtti. Trump daha sonra, bir CNN muhabirinden soru almayı reddetti ve herkese teşekkür ettikten sonra sahneden ayrıldı.







