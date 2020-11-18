Corona virüs hastası tat alamadığını kanıtlamak için video çekti

Corona virüsün en temel belirtileri ateş, öksürük, yorgunluk olarak biliniyordu. Son günlerde ise uzmanlar corona virüsün en belirgin özelliğinin tat ve koku alma kaybı olduğunu açıkladı. Covid-19 belirtilerine en son eklenen bu semptom artık en önemli belirti olarak kayıtlarda yerini alıyor.

Independent'ta yer alan haberde, 30 yaşındaki TikTok fenomeni Russell Donnelly, corona virüs testi pozitif çıkan milyonlarca insandan yalnızca biri. Doğal olarak tat ve koku kaybı da yaşıyor. Ancak arkadaşlarını buna bir türlü ikna edemedi. Çareyi de çoğu insanın yemekte zorlandığı soğan, sarımsak ezmesi ve limon suyunu çiğ çiğ tükettiği bir video çekmekte buldu.

Donnelly videoda, "Covid pozitifim ve hiçbir şeyin tadını alamıyorum. Herkes bana iğrenç şeyleri denememi söylüyor ama evinde böyle şeyler yok bu nedenle tadı keskin olan bazı şeyleri yiyeceğim" diyor ve önce soğan, sonra limon suyu sonra da sarımsak ezmesini mideye indiriyor.





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Donnelly'nin "Bu çok çılgın bir virüs" sözleriyle bitirdiği "farkındalık" yaratan bu videosu 17 milyon kere izlendi.









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