Corona virüs hastası tat alamadığını kanıtlamak için video çekti
Corona virüsün en belirgin semptomlarından birinin tat ve koku kaybı olduğunu hepimiz biliyoruz. ABD'li TikTok fenomeni Russell Donnelly'in corona virüs testi pozitif çıktı. Doğal olarak tat ve koku duygusunu kaybetti. Ancak arkadaşları bu duruma inanmayınca, çektiği video ile gözlerimizin adeta yerinden fırlamasına neden oldu. Genç adam üst üste soğan, limon suyu ve sarımsak ezmesini mideye indirdi.
18 Kasım 2020, Çarşamba 11:38 Son Güncelleme:
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Corona virüsün en temel belirtileri ateş, öksürük, yorgunluk olarak biliniyordu. Son günlerde ise uzmanlar corona virüsün en belirgin özelliğinin tat ve koku alma kaybı olduğunu açıkladı. Covid-19 belirtilerine en son eklenen bu semptom artık en önemli belirti olarak kayıtlarda yerini alıyor.
Independent'ta yer alan haberde, 30 yaşındaki TikTok fenomeni Russell Donnelly, corona virüs testi pozitif çıkan milyonlarca insandan yalnızca biri. Doğal olarak tat ve koku kaybı da yaşıyor. Ancak arkadaşlarını buna bir türlü ikna edemedi. Çareyi de çoğu insanın yemekte zorlandığı soğan, sarımsak ezmesi ve limon suyunu çiğ çiğ tükettiği bir video çekmekte buldu.
Donnelly videoda, "Covid pozitifim ve hiçbir şeyin tadını alamıyorum. Herkes bana iğrenç şeyleri denememi söylüyor ama evinde böyle şeyler yok bu nedenle tadı keskin olan bazı şeyleri yiyeceğim" diyor ve önce soğan, sonra limon suyu sonra da sarımsak ezmesini mideye indiriyor.
Donnelly'nin "Bu çok çılgın bir virüs" sözleriyle bitirdiği "farkındalık" yaratan bu videosu 17 milyon kere izlendi.