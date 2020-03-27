Corona virüs için günde 2 kez 30 dakika ayırmak yeterli

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, corona virüs salgını ile gündeme gelen evde karantina uygulamasının aile içi iletişimden evdeki yarım işlerin tamamlanmasına kadar bir dizi olumlu yönleri olduğunu dile getirdi.

Evde bulunanlara tavsiyeler

Yrd. Doç. Dr. Barış Önen Ünsalver, evde bulunanların kendilerini aktif şekilde tutmalarının önemli olduğunu belirterek önerilerini şöyle sıraladı:

Evde olanlar kendilerini aktif tutsunlar. Eksik kalan ev işleri varsa onları tamamlamak, evi düzenlemek için iyi bir fırsat.

Zihinsel faaliyetleri sürdürmek gerekir ve bunun için en basit ve en etkili yöntem olarak kitap okunabilir. Hep vakitsizlikten kitap okuyamadığını belirtenler bu dönemde eksik kitaplarını okuyabilirler.

Yetkili isimlere itibar edilmeli

Virüsle ilgili haberlere kısıtlı bakmakta fayda var. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün corona virüsle ilgili yaptığı açıklamalarına itibar edilmelidir. Bunun dışında Üsküdar Üniversitesi web sayfası gibi saygın bilimsel kuruluşların konuyla ilgili paylaşımlarına bakılabilir.

Günde iki kere yarımşar saat ayrılmalı

Corona virüs salgınına ilişkin haber ve gelişmeleri takip sınırlı tutulmalı. Önerim günde iki kere konuya yarım saat ayırsınlar.

Sürekli konuya odaklanmak kaygıyı ve peşinden çaresizlik duygusunu arttırabilir. Şimdi kaygılıyız ama bir süre sonra ölümlerin artması ve evden çıkamama sonucunda depresyon belirtileri de başlayabilir. Bu yüzden bu haberlerle ilişki minimumda kalmalı.

Egzersiz ihmal edilmemeli

Dışarı çıkmama ya da sadece zorunlu hallerde dışarıya çıkılması nedeniyle ortaya çıkan hareketsizliği önlemek amacıyla evde yapılabilecek fiziksel egzersizler düzenli bir şekilde yapılmalı. Basit baş-boyun-kol-omuz hareketleri yapılabilir.

Hobilerinizle meşgul olun

Bireyler evde yapabilecekleri, kendilerini becerikli buldukları ya da ilgilerini çeken alanlarda el işi ya da hobileri ile meşgul olabilirler. Ayrıca internet üzerinde alınabilecek birçok eğitim var, bunları takip edip yeni şeylerle zihinlerini aktif tutabilirler.

Uyku düzeninize özen gösterin

Evde sürekli şekilde kalmanın olumsuz sonuçlarından biri uyku düzeninin bozulması ve gündüz uyuyup gece uyanık kalmaya eğilim gelişmesidir. Buna özellikle dikkat edilmeli. Mümkünse halen çalışıyor ya da okula gidiyor gibi düzenli yatıp düzenli kalkılmalı. Uyku düzeninin bozulması tekrar serbest hayata geçildiğinde zorluk yaratabilir.

Sağlıklı yemek pişirin

Benzer şekilde bu kıtlık endişesi ve can sıkıntısı yeme düzensizliğine sebep olabilir. Özellikle karbonhidrat tüketimi artabilir. Evde sağlıklı ev yemekleri pişirmeye odaklanarak hem vakit geçebilir hem de aşırı tüketim önlenebilir.

Çalışmak zorunda olanlar kurallara uymalı

İş yerinde bulunmak zorunda olanlar işlerine her zaman nasıl odaklanıyorlarsa o şekilde odaklansınlar. Rutinlerini bozmasınlar. Virüse karşı sosyal ortamlara girildiğinde uyulması gereken kurallara uysunlar. Evde kalanlar gibi çalışanlar da uyku ve iştahlarına özen göstersinler.

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