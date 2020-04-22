Corona virüs için 'Whatsapp Danışma Hattı' kuruldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen corona virüse karşı Sağlık Bakanlığı bir adım daha attı.

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter'ından yapılan açıklamada "Corona virüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni Corona virüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.





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