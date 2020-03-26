Türkiye Corona virüs iddiasıyla anılan Melis Eczanesi'nde ikinci ölüm

Corona virüs iddiasıyla anılan Melis Eczanesi'nde ikinci ölüm

Türkiye

Corona virüs iddiasıyla anılan Melis Eczanesi'nde ikinci ölüm

İstanbul Beyoğlu’ndaki 50 yıllık Melis Eczanesi’nin sahibi 89 yaşındaki İhsan Giray’ın hayatıı kaybetmesinin ardından oğlu corona virüs iddiasını yalanlamıştı. Aynı eczanede çalışan Ekrem Özdemir (69) de solunum rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

26 Mart 2020, Perşembe 09:30 Son Güncelleme:
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İhsan Giray’ın hayatını kaybetmesinin ardından corona virüs nedeniyle öldüğü iddia edilmişti. İhsan Giray’ın doktor oğlu Serdar Giray ise corona virüs iddiasını yalanlamıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Melis Eczanesi’nde çalışan Özdemir ise solunum rahatsızlığı nedeniyle önceki hafta Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı. Daha önceden de kronik akciğer rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Özdemir, tedavilere rağmen önceki gün hayatını kaybetti.

Özdemir vefatının ardından Çekmeköy’de toprağa verildi. İhsan Giray’ın ve Ekrem Özdemir’in vefatı akıllara corona virüs şüphesini getirdi. Özdemir ailesi konuyla ilgili açıklama yapmazken cenaze törenine sınırlı sayıda insan alındığı öğrenildi.

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