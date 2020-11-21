Corona virüs ile bağlantılı hastalık 3 çocuğun ölümüne neden oldu
ABD'de Covid-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen ve son haftalarda çeşitli ülkelerde görülen bir hastalık nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
21 Kasım 2020, Cumartesi 12:08 Son Güncelleme:
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New York Valisi Andrew Cuomo, New York eyaletinde meydana gelen ölümlerin kan damarlarında inflamasyona ve muhtemelen bunun neticesinde kalp hastalıklarına yol açan "yeni bir sendromdan" kaynaklandığını duyurdu.
2 çocuğun 8 yaşında olduğu ortaya çıktı
Görülen bu üç ölümün virüsün gençlerde düşünüldüğünden daha zararlı olabileceği anlamına gelebileceğini belirten Cuomo, Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Covid-19'un gençleri etkilemediğini düşünüyorduk. Artık durumun böyle olduğundan çok emin değiliz" dedi.
Cuomo, eyalet çapında sağlık çalışanlarının 73 benzer vakaya müdahale ettiklerini açıkladı.
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