New York Valisi Andrew Cuomo, New York eyaletinde meydana gelen ölümlerin kan damarlarında inflamasyona ve muhtemelen bunun neticesinde kalp hastalıklarına yol açan "yeni bir sendromdan" kaynaklandığını duyurdu.





2 çocuğun 8 yaşında olduğu ortaya çıktı





Görülen bu üç ölümün virüsün gençlerde düşünüldüğünden daha zararlı olabileceği anlamına gelebileceğini belirten Cuomo, Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Covid-19'un gençleri etkilemediğini düşünüyorduk. Artık durumun böyle olduğundan çok emin değiliz" dedi.





Cuomo, eyalet çapında sağlık çalışanlarının 73 benzer vakaya müdahale ettiklerini açıkladı.







