Beden Sağlığı Corona virüs ile ilgili araştırmanın sonuçları korkutucu

Corona virüs ile ilgili araştırmanın sonuçları korkutucu

Beden Sağlığı

Corona virüs ile ilgili araştırmanın sonuçları korkutucu

Boston Üniversitesi ve Ulusal Yeni Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvarı’ndan bilim insanları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünün akciğerlere bulaştıktan sonra ilk saatlerde nasıl etki yaptığını ortaya çıkardı.

30 Ocak 2021, Cumartesi 23:00 Son Güncelleme:
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MedicalXpress’in aktardığına göre, uzmanlar yapı itibariyle insan akciğer hücrelerine çok benzeyen yapay hücreler üzerinde deney gerçekleştirdi.

Patojenin, akciğere girdikten 1 saat sonra dokulara zarar vermeye başladığı tespit edildi.

Araştırma ekibinin üyesi Andrew Emili, “En çarpıcı tarafı, virüsün kaç moleküler yolu birden etkilemesidir. Virüs akciğer hücrelerini tamamen yeniden yapılandırıyor” ifadesini kullandı. Emili, SARS-CoV-2’nin akciğerlere girdikten 3-6 saat içinde hücrelerdeki metabolik süreçleri değiştiriyor ve hatta nükleer membranlara zarar veriyor.

Bilim insanları, araştırma sonuçlarının Kovid-19 hastaları için daha etkili ilaç ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını düşünüyor.

REUTERS

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