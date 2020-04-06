Corona virüs ile polen alerjisi nasıl ayırt edilir?

Uzmanlar, polen alerjisine bağlı solunum sıkıntısı ve diğer rahatsızlıkları yaşayan kişilerin, corona virüs şüphesiyle hastanelere akın edebileceğini, bunun da zaten var olan hasta yükünü daha da arttıracağı görüşünde. Belçika'nın Flaman kesimindeki Leuven Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, corona virüsle, polen alerjisinin birinden kolayca ayırt edilebileceğini söylüyor. HLN gazetesine konuşan kulak, burun boğaz hastalıkları (KBB) uzmanı Prof. Dr. Peter Hellings'e göre, corona virüs ve polen alerjisinin ortak belirtileri şunlar:

Nefes alma zorluğu

Burun tıkanıklığı

Gözlerde kızarıklık

Boğazda tahriş

Öksürük ve hapşırma









Prof. Dr. Hellings, corona virüs enfeksiyonunu polen alerjisinden ayıran en önemli üç etkeni ise şöyle sıralıyor:

Koku kaybı

Ateş

Genel bir kırgınlık ve hastalık hissi

Kas ağrısı

Prof. Dr. Peter Hellings, bilinen alerji belirtilerine ek olarak; ateş, koku kaybı ve kas ağrısı şikayeti bulunanların, corona virüs şüphesiyle doktoruna başvurabileceğini belirtiyor.

Kaynak: BBC Türkçe





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