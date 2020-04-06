Corona virüs ile polen alerjisi nasıl ayırt edilir?
Dünya genelinde corona virüs salgını devam ederken, havaların ısınmasıyla birlikte, polen alerjisi mevsimi de başladı. Her iki hastalık da solunum sorunlarına yol açtığı için benzerlik taşıyor. Peki corona virüs ile polen alerjisini nasıl ayırt edebilirsiniz?
06 Nisan 2020, Pazartesi 16:45 Son Güncelleme:
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Uzmanlar, polen alerjisine bağlı solunum sıkıntısı ve diğer rahatsızlıkları yaşayan kişilerin, corona virüs şüphesiyle hastanelere akın edebileceğini, bunun da zaten var olan hasta yükünü daha da arttıracağı görüşünde. Belçika'nın Flaman kesimindeki Leuven Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları, corona virüsle, polen alerjisinin birinden kolayca ayırt edilebileceğini söylüyor. HLN gazetesine konuşan kulak, burun boğaz hastalıkları (KBB) uzmanı Prof. Dr. Peter Hellings'e göre, corona virüs ve polen alerjisinin ortak belirtileri şunlar:
- Nefes alma zorluğu
- Burun tıkanıklığı
- Gözlerde kızarıklık
- Boğazda tahriş
- Öksürük ve hapşırma
Prof. Dr. Hellings, corona virüs enfeksiyonunu polen alerjisinden ayıran en önemli üç etkeni ise şöyle sıralıyor:
- Koku kaybı
- Ateş
- Genel bir kırgınlık ve hastalık hissi
- Kas ağrısı
Prof. Dr. Peter Hellings, bilinen alerji belirtilerine ek olarak; ateş, koku kaybı ve kas ağrısı şikayeti bulunanların, corona virüs şüphesiyle doktoruna başvurabileceğini belirtiyor.
Kaynak: BBC Türkçe