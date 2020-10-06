Corona virüs insan derisinde kaç saat kalabilir? İşte cevabı
Japonya’da bilim insanları çalışmalar sonucu corona virüsün insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı.
06 Ekim 2020, Salı 09:27 Son Güncelleme:
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Japonya’daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada corona virüsün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi.
Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken corona virüste bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.
Araştırmayı yapan ekip koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.