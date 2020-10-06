Dünya Corona virüs insan derisinde kaç saat kalabilir? İşte cevabı

Corona virüs insan derisinde kaç saat kalabilir? İşte cevabı

Dünya

Corona virüs insan derisinde kaç saat kalabilir? İşte cevabı

Japonya’da bilim insanları çalışmalar sonucu corona virüsün insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı.

06 Ekim 2020, Salı 09:27 Son Güncelleme:
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Japonya’daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada corona virüsün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi.

Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken corona virüste bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.

Araştırmayı yapan ekip koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.



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