Corona virüs insan derisinde kaç saat kalabilir? İşte cevabı

Japonya’daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada corona virüsün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi.

Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken corona virüste bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.

Araştırmayı yapan ekip koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.







