11.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Dünya Corona virüs itirafı: Yaşlılarımızı korumayı başaramadık

Corona virüs itirafı: Yaşlılarımızı korumayı başaramadık

Dünya

Corona virüs itirafı: Yaşlılarımızı korumayı başaramadık

İsveç hükümeti korona virüs salgını ile itirafta bulundu. Hükümet, "Yaşlılarımızı korumayı başaramadık" dedi.

10 Mayıs 2020, Pazar 23:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüs salgınına karşı izlediği yol tartışmalara neden olan İsveç’te hükümet salgın hakkında açıklamalarda bulundu. Hükümet, corona virüs salgını sırasında yaşlı bakımevlerinde bulunan vatandaşlara yeterli yardımın götürülemediğini itiraf etti. İsveç, salgına karşı hafif önlemler alınırken, salgın nedeni ile hayatını kaybedenlerin yarısını yaşlı bakımevlerinde yaşayan yaşlılar oluşturuyor. Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, yaptığı açıklamada "Yaşlı vatandaşlarımızı korumayı başaramadık. Bu gerçekten çok vahim ve tüm toplum genelinde büyük bir başarısızlık. Salgınla mücadelemiz henüz sona ermedi. Hatalarımızdan dersler çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç’te salgında hayatını kaybedenlerin yüzde 80’ini 70 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor. İsveç’te toplam corona virüs vaka sayısı 26 bin 322’ye, hayatını kaybedenler ise 3 bin 225’e yükseldi.

İHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ressam Komet: Sanat bir özgürlük meselesidir
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Corona virüste ikinci dalga gece kulüplerinden başladı