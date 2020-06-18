Corona virüs kapma sebebi bırakamadığı alışkanlığı olabilir

İzmir Selçuk'ta taksicilik yapan ve 46 gündür Kovid-19 tedavisi gören 50 yaşındaki Tunç Talay, önceki gün yaşamını yitirdi. Selçuk'ta örnek taksi şoförü olarak gösterilen Talay'ın, tırnak yeme hastalığı nedeniyle alışveriş için gittiği markette ya da torununun doğduğu hastanede elleriyle bir yere dokunduktan sonra virüsü kapmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Babasının günlerce komada kaldığını ve virüse yenik düştüğünü belirten Alper Talay, "Sağlık çalışanlarımız çok ilgilendi, ancak babam komadan çıkamadı. Bu virüsün şakası yok, herkes kurallara ve maske ile hijyene lütfen dikkat etsin" dedi.

Babasının salgın süresince kendisine ve ailesine karşı çok dikkatli olduğunu söyleyen Alper Talay, "Babam hastaneye torunu olduğu dönemde geldi. Babamızın en büyük riski tırnak yeme alışkanlığıydı. Bu alışkanlığı babamın sonunu getirdi. Net bir bilgi yok ama elleriyle dokunduğu bir yerden virüsle temas edip daha sonra da tırnaklarını yiyerek bu virüsü kapmış olma ihtimali oldukça yüksek" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Kuru Yamanel de, tırnak yeme alışkanlığının corona virüs kapma ihtimalini artırdığını belirtti. 50 yaşındaki 2 çocuk babası Tunç Talay'ın, bir türlü vazgeçemediği tırnak yeme alışkanlığı nedeniyle virüsü kaptığı düşünülüyor. Alper

Talay, babasının salgın döneminde tedbirlere uyduğunu fakat tırnak yeme alışkanlığını bırakamadığını söyledi.

(Yeniasır)





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