Corona virüs kapmak için partiye gidiyorlar

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde hemşire Yolanda Enrich, son zamanlarda acil servise gelen hastaların çoğunun ‘corona virüs partilerine’ katıldığını söyledi.

Buna göre; bu partilere katılanlar virüsü kapmaya çalışıyor. Amaç; bir an önce virüse karşı bağışıklık kazandıran antikorları salgılamak ve sosyal hayatlarına devam edebilmek. Ancak yetkililer, bu kişilerin hem kendi hayatlarını hem de toplum sağlığını riske attığını söyleyerek tepki gösterdi. Öte yandan, corona virüse karşı antikor salgılamak, bağışıklığın garantisi sayılmıyor. Henüz bunu doğrulayan bilimsel veriler bulunmuyor. Dünya çapında vakaların şimdiye kadar yalnızca yüzde 10-15’i antikor salgıladı.

ABD’de ölü sayısı 97 bine dayandı.





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