Türkiye Corona virüs kaptığınızı nasıl anlarsınız?

Corona virüs kaptığınızı nasıl anlarsınız?

Türkiye

Corona virüs kaptığınızı nasıl anlarsınız?

Corona virüs tanı soruları Sağlık Bakanlığı tarafından yenilendi. 112 komuta kontrol merkezinin yönelteceği dört sorudan ikisine cevabınız “evet” ise siz de olası vaka grubundasınız. Size de test yapılacak demektir.

25 Mart 2020, Çarşamba 08:53 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, yeni corona virüs için 112 komuta kontrol merkezlerinin triaj sorularını yeniledi ve artık iki soruya verilecek “evet” yanıtının “olası vaka” olarak kabul edileceğini duyurdu. Buna göre Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ve başvuru durumunda 112 komuta kontrol merkezinin yönelteceği sorular şu şekilde;

  1. Öksürüğünüz var mı?
  2. Nefes almakta güçlük veya solunum sıkıntınız var mı?
  3. Ateşiniz veya ateş öykünüz var mı?
  4. Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan herhangi birisi solunum yolu hastalığı nedeni ile hastaneye yattı mı? Son 14 gün içerisinde yakınlarınızdan COVID-19 hastalığı tanısı olan birisi oldu mu?


 

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