Corona virüs karantinası sonrası ne olacak?

Dünya geneli ve ülkemiz, corona virüs ile endişe, korku ve panik dolu günler geçiriyor. Birçoğumuz “Evde Kal” söylemini yerine getirerek, kendi önlemimizi kendini karantina altına alarak eyleme geçiriyor. Asgari seviyede sokağa çıkıyor, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına dikkat ediyoruz. Kolonyamız, dezenfektanımız eksik olmuyor. Su ve sabunla olan ilişkimiz bir hayli arttı. Ancak karantina süresince uyku düzensizlikleri, beslenme problemleri ve obsesif davranışların da git gide ilerlediği ve bu rahatsızlıkların yaşam kalitesini düşürdüğü ise bir gerçek.

Karantinada ne yapmalı, ne etmeli, ne yemeli, ne izlemeli, ne okumalı gibi ucu bucağı olmayan bir sürü kaynağa ulaşabilirsiniz. Bir yandan zaman geçirmeye çalışırken, bir yandan da her şeyin ne zaman normale döneceğini düşünüyoruz. İnsanoğlu yıllardır olduğu gibi bu savaşı da kazanacak. Kazanacak ama… Peki ya sonra?

Yalnız yaşayanların farkındalığı artabilir

Karantina süresince kendinizde daha önce fark etmediğiniz ancak özellikle yalnız yaşayanlar için kendiyle baş başa kalmaktan mütevellit bir takım farklılıklar ve farkındalıklar olabilir. Bunlar mevcut yaşadığımız kriz ortamlarında normal süreçlerdir. Önemli olan karantina sonrasındaki süreçlerimize karantina süresince yaşadığımız sıkıntı, stres vb. faktörlerin etki etmemesi.

Hepsi düzelecek

Öncelikle merak etmeyin, hepsi düzelecek. Rutin sosyal hayatımıza döndüğümüz zaman, karantina öncesindeki hayatımıza “belirli konularda daha bilinçli olmuş olarak” geri döneceğiz.

Lakin, geri döndüğümüz zaman ev dışındaki hayatımıza nasıl adapte olacağız?

Adaptasyon; çevreye uyum demektir. Karantinada sevdiklerimizle nasıl daha iyi iletişim kuracağımızı öğreniyoruz. Normal sosyalleşmeye, sosyal hayatımıza geri döndüğümüzde, ilişki yönetimi konusunda karantina öncesinde olduğumuzda daha iyi kapasiteye sahip ve ilişki süreçlerini daha iyi yöneten bir toplum olacağız.









Kendi çapımızda gerekli hijyen vb. tedbirlerini alıp çayır çimen gezeceğiz, deniz kenarında yürüyeceğiz. Gitmekten çok hoşlandığımız kafelere, restoranlara girip “sosyal mesafe” kurallarına yine uyacağız. Ancak kaliteli vakit geçirdiğimiz aktiviteli hayatımıza geri döneceğiz. Yalnız bu geçiş biraz yavaş olacak fakat farkındalıklarımız ve karantina süresince öğrendiklerimiz hep aklımızın bir köşesinde kalacak.

New Yorklu yazar Natasha Lennard’ın bir yazısında bahsettiği gibi, “Bu kriz geçtiğinde, yine kalabalıklar halinde toplanmaya devam edeceğiz. Ama kalabalık olmak, ancak seçimi siz yaparsanız güç verir. Birbirimizden nerede ve nasıl uzak duracağımızı biliyorsak, birbirimizi nerede ve nasıl bulacağımızı da biliyoruz.”





İlgili Haberler Corona virüs günlerinde bipolara dikkat!





Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.