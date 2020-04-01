Corona virüs kaygısına karşı tedaviler

Kişisel Gelişim Uzmanı Turhan Güldaş, corona salgınına karşı mental açıdan dirençli olmak gerektiğini söyledi. Pozitif düşünmekten vazgeçmemek gerektiğini belirten Turhan Güldaş, virüse karşı fiziksel direncin şart olduğu kadar mental açıdan da direncimizi yükseltmemiz gerektiğine dikkat çekti.

Mental yönden bağışıklığınızı güçlendirin

Mantra stresi yenmenin ilacı gibi: Mantra yazanların ortak düşüncesi fiziksel olarak dirençli hissederken psikolojik açıdan da güçlü hissetmeleri. Psikolojik sorunlar, özgüven, takıntılı olma hali mantrayla ortadan kalkıyor. Panik olmamamız ve sakin kalmamız gereken bir zamandayız. Bu ruh hali tam da şu anda ihtiyacımız olan şey. Stres ve kaygıdan uzaklaşabilmek adına mantranın enerjisinden faydalanabilirsiniz. Kafanıza takmayabilir, depresyondan uzaklaşabilirsiniz









Şükretmeyi öğrenin: Ne yazık ki; egoist bir toplum haline gelmiştik. Doymayan, hep daha fazlasını isteyen, elimizdekilerin kıymetini bilmeyen, şükretmeyen bir toplum olmuştuk. Sağlıklı, zinde, mutlu ve huzurlu olmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu çok acı bir şekilde anladık. Farkına vardık. En büyük zenginliğin sağlık olduğunun farkına vardınız mı?

Empati kurun: Corona salgını aynı zamanda millet olduğumuzu, başkalarını düşünmemiz gerektiğini de hatırlattı. Bir tokat gibi yüzümüze çarpıldı. Birbirimize saygı göstermeyi öğrenmeliyiz. Tek başımıza yaşamıyoruz bu dünyada. Dünyanın başka bir yerindeki hastalık bizi de vuruyor. Başka bir yerdeki açlık bize de vuracak. Paylaşmayı, dinlemeyi, empati yapmayı öğreneceğiz, öğrenmeliyiz. Evrende yalnız değiliz. Evrende başka canlılar da var. Onlara saygı gösterelim. Doğaya saygı gösterelim. Çocuklarımız da bu dünyada yaşayacak. Hapşırırken öksürürken kendi hayatımızı düşündüğümüz kadar başkalarını da düşünelim. BİZ olmanın farkına varalım.









Paylaşmanın değerini anlayın: Dünyadaki tüm insanlar birbiriyle ilintili. Korona virüsü bunu da fark etmemizi sağladı. Mantranın pozitif getirileri içerisinde paylaşmak da var. Bu nedenle BİZ dedik. Bugün daha mükemmel BİZİ yaratıyoruz. Fark edelim. Komşularımızı fark edelim, otobüstekileri, akrabalarımızı, metrodaki insanları, başka ülkede yaşayanları… Her birimiz birbirimizle ilintiliyiz. Dünyadaki her şey bize yansır. Hastalığı da, sevgisi, saygısı, enerjisi, parası da... Dünya mutlu olursa, bu mutluluktan biz de payımızı alırız. O halde paylaşmak gerek. Sevginizi paylaşın, enerjinizi, hatta paranızı… Paylaşın ki çoğalarak size geri dönsün.

İlgili Haberler Karantina günlerinde yaşlılarla nasıl iletişim kurmalıyız?

İlgili Haberler Dünya Sağlık Örgütü ’infodemi’ adını verdi

Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.