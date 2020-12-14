Türkiye Corona virüs kısıtlamaları Van'da işe yaradı

Corona virüs kısıtlamaları Van'da işe yaradı

Türkiye

Corona virüs kısıtlamaları Van'da işe yaradı

Corona virüs kısıtlamalarıyla birlikte Van'da HES uygulamasındaki kırmızı alanlar yeşile döndü. Hastanelerdeki hasta sayısı ise yüze 50 azaldı.

14 Aralık 2020, Pazartesi 12:30 Son Güncelleme:
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Bakanlığın riskli bölgelerini gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımın azalması dikkat çekerken, il merkezindeki kırmızı nokta sayısının genel olarak azaldığı görüldü. Corona virüsün yayılımını ve riskli bölgelerini gösteren uygulamada özellikle merkez Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş ve İkinisan caddelerinde daha önceki döneme göre artan yoğunlukların azaldığı görüldü.

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Kısıtlamların etkisi haritaya olumlu yansıyor 

Salgının sıçradığı kırsal mahallelerde de etkinin azaldığı gözlemlenirken, Edremit ilçesinde bulunan toplu konutlar, merkez İpekyolu ilçesinin İskele ve Sıhke caddelerinde ise kısmen kırmızı alanların arttığı görülüyor. Corona virüsün en çok düğün ve taziyelerde bulaşmasıyla sık sık gündeme gelen kentte, kısıtlama ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisini göstermeye başladığı görüldü.

Hastanedeki hasta sayısı yüzde 50 azaldı 

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Van İl Sağlık Müdürlüğü, vaka sayısının kontrol altına alındığını ve hastanedeki hasta sayısının da yüzde 50 azaldığını bildirmişti. Müdürlük, olumlu seyrin devam etmesi için tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

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