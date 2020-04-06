Türkiye Corona virüs korkusu emekli maaşını kaynar suda yıkattı

Corona virüs korkusu emekli maaşını kaynar suda yıkattı

Türkiye

Corona virüs korkusu emekli maaşını kaynar suda yıkattı

Samsun'da bir kişi corona virüse karşı korunmak için emekli maaşını kaynar suda yıkayarak, çamaşır ipinde kuruttu.

06 Nisan 2020, Pazartesi 16:08 Son Güncelleme:
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Samsun Dariçaylan köyünde emekli maaşını çeken vatandaş, paraları kaynar suda yıkadı, çamaşır ipine asıp kuruttu. Samsun Veziköprü ilçesi Dariçaylan köyünde yaşayan Yılmaz Kanmaz, corona virüsüne karşı ilginç bir önlem aldı. Emekli maaşını bankadan çeken Yılmaz Kanmaz, eve gelince oğlunu da yanına alarak paraları yıkadı.

Sobanın üzerindeki suya attı

Oğlu Ercan Kanmaz ile birlikte paraları tek tek sayarak bin 500 TL'yi sobanın üzerindeki kaynar suya atan yılmaz, bir süre yıkadı. Ardından Kanmaz'ın eşi Pembe Kanmaz ve gelini Safiye Kanmaz, ıslan paraları mandalla çamaşır ipine astı. Corona virüse Karadeniz usulü çözüm bulan Kanmaz ailesi, çektikleri videoda herkese paraları yıkamalarını tavsiye etti.

İHA


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