Corona virüs (Kovid-19) hangi kan grubunu daha fazla etkiliyor?

Çinli uzmanların, 2 bin vaka üzerinde yürüttüğü çalışmaya, "Medrxiv.org" sitesinde yayımlanan makalede yer verildi. Çin’in corona virüs (Kovid-19) salgınının merkez üssü konumundaki Vuhan kenti ile Şıncın’da 2 bin yeni tip koronavirüs vakası üzerinde yapılan ve bu grubun sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığı çalışma, kan grubu A olanlarda daha yüksek yeni tip koronavirüs görülme oranı ve daha ağır semptomlar geliştirmeye eğilim tespit edildi.

Kan grubu sıfır olanlar, corona virüse (Kovid-19) karşı daha dirençli

Öte yandan kan grubu sıfır olanların yeni tip corona virüse karşı önemli ölçüde daha dirençli olduğu gözlendi. Vuhan’da Kovid-19 nedeniyle ölen 209 hastadan 85’inin kan grubu A iken, sıfır kan grubuna sahip ölen hasta sayısı 52 oldu. Bunun sıfır kan grubunda, "yüzde 63 daha az ölüm" anlamına geldiği ifade edildi.

Vuhan Üniversitesi Congnan Hastanesi Kanıta Dayalı ve Dönüşümsel Tıp Merkezinde görevli Vang Şinghuan, "A grubu kana sahip kişiler, enfeksiyon riskini azaltmak için özellikle daha güçlü kişisel korunmaya ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Uzmanlar, hükümetlere ve sağlık kuruluşlarına tedavi sürecinde kan grubunun yarattığı farkı göz önünde bulundurmaları tavsiyesinde bulundu. Konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine de vurgu yapıldı.

AA

Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.