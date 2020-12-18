Corona virüs kurbanı sağlık çalışanlarının yakınlarına maaş bağlanacak

Sağlık Bakanlığı, corona virüs tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı veya vazife malulü hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelge yayımladı.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile, corona virüs tanısı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.

Buna göre,

- Yayımlanan genelge ile sağlık çalışanları vazife malülü sayılacak.

- Tanı konulan ve vefat eden sağlıkçı yakınlarına aylık bağlanacak.

- Aileleri ek ödeme ve istihdam gibi haklardan yararlanabilecek.

Kaynak: TRT Haber



