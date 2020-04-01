Türkiye Corona virüs kuyruğundan kaçmak için ters yönde ilerlediler

Corona virüs kuyruğundan kaçmak için ters yönde ilerlediler

Türkiye

Corona virüs kuyruğundan kaçmak için ters yönde ilerlediler

Ankara'da polisin corona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yaptığı alanda kuyruğa girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri dönüp ters yönde ilerleyerek yan yola saptı.

01 Nisan 2020, Çarşamba 16:21 Son Güncelleme:
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Ankara'da corona virüs tedbirleri kapsamında tüm giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Polis ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki giriş noktasında da denetim gerçekleştirdi. Polisler, araçları tek tek durdurup, sürücü ve yolcuları kontrol etti, ateşlerini ölçtü, salgına karşı da uyarılarda bulundu.

Denetim nedeniyle bölgede yoğunluk oluştu. Kuyruğa girmek istemeyen bazı sürücüler ise geri dönüp bulvarda bir süre ters yönde ilerledikten sonra, Hipodrom Kavşağı'dan dönerek yan yola saptı. Sürücüler, kuyrukta beklemek istemedikleri için geri döndüklerini söyledi.

DHA

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