Dünya Corona virüs laboratuvardan mı çıktı, kasten mi yapıldı?

Corona virüs laboratuvardan mı çıktı, kasten mi yapıldı?

Dünya

Corona virüs laboratuvardan mı çıktı, kasten mi yapıldı?

ABD’de yapılan güncel bir anket, Amerikan halkının yüzde 30’unun yeni tip corona virüsün (Kovid-19) laboratuvar ortamında geliştirildiğine inandığını ortaya koydu.

14 Nisan 2020, Salı 00:27 Son Güncelleme:
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Amerikan Pew Araştırma Merkezinin düzenlediği ankette, katılımcılara Kovid-19’un nasıl ortaya çıktığı sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 30’u virüsün laboratuvar ortamında türediği yanıtını verirken bunlardan yüzde 23’ü ise bunun kasten yapıldığını söyledi. Katılımcıların yüzde 43’ü ise virüsün doğal yollarla ortaya çıktığına inandığını dile getirdi.

Yarasa eti neden oldu

Ankete ilişkin basına açıklamalarda bulunan bazı uzmanlar ise virüsün çok sayıda bakteri ve mikrop barındıran yarasa eti tüketilmesi sonucu türediği görüşünü savundu. Uzmanlar, koronavirüs türlerinin genellikle hayvanları enfekte ettiği ancak Kovid-19 ve SARS’ın insanlara da geçtiğinin altını çizdi.

AA

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