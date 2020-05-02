Corona virüs modern hayatın suçu değil, yaşamın bir gerçeği

SARS (2002), MERS (2012) ve COVID-19 (2019) dahil hayvanlardan insanlara geçen 7 corona virüs var. Corona virüsler tür atlaması olarak geçer. COVID-19 son olmayacak.

Doğada hiçbir yaratık başka bir yaratığın düşmanı değildir. Her yaratık sadece ve sadece kendi genetik devamlılığını sağlamaya çalışıyor. Virüsler de aynı insanlar ve diğer yaratıklar gibi, üremek maksadıyla hayat döngülerine durmadan devam ediyorlar.

Virüsler doğadaki tüm yaratıkları konak olarak kullanabiliyorlar. Her hücreyi konak canlı olarak kullanarak milyonlarca yıldır yaşamlarına devam ediyorlar. Bu konakların çoğunu hasta etmiyorlar. Aksine, hayatın ve canlıların devamlılığını sağlıyorlar. Çok ender olsa da insanların önceden görmediği bir virüs, hayvanlardan insanlara geçebiliyor ve hastalığa sebep olabiliyorlar.

Hayatın gerçeği: Yeryüzünde hayat var olduğundan beri virüsler de vardı. Hayatın akışı sayesinde canlıların oluşumunu sağlıyorlar. İnsanların genomunun yarısı virüslerin bıraktığı genetik fosillerden oluşuyor. Anne karnındaki insan cenini oluşumunda cenini koruyan ve besleyen kesenin önemli katmanını ‘HERV-W’ isimli bir virüs oluşturuyor. Bilim yazarı Carl Zimmer, “Virüsler olmasaydı hiçbirimiz olmazdık” diyor.

7 tane aşı deneniyor

Şu an itibarıyla 7 tane corona virüs aşısı hastalarda deneniyor ve 63 aşı geliştiriliyor, yani toplam 70 aşı bugün aktif halde ilerliyor. Şu an “Corona virüse karşı aşı bulunamıyor demek aşı sürecinin nasıl geliştiğini bilmemekten ve sabırsızlıktan kaynaklanıyor.

Ölümcül olmadığı için kolay yayılıyor

Yazın vakalar azalacaktır. Ama bu hava ısındığından değil, insanların dar alanları daha az paylaşmasından kaynaklanır. İkinci bir dalga sonbaharda yaşanacaktır. Ama gerekli dersleri aldık.

Bu virüsün ölüm oranı bu aralar yaklaşık yüzde 1 civarında. Zaten corona virüs ölümcül olmadığı için daha kolay yayılabiliyor, çünkü insanların çoğu hasta olduğunu bilmeden virüsü yaymaya devam ediyor.

Salgınlar her dönem hayatın bir parçası

Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar her zaman olacaktır. Bu hastalıkları azaltmanın en iyi yolu hayvan pazarlarının denetlenmesi, yasal olmayan (vahşi) hayvan ticaretinin durdurulması, hükümetlerin bu ticareti yapan insanlara iş sağlamaları, hayvanların aşılandırılması, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve insanların bilinçlendirilmesidir.

Biyolojinin gerçeği

COVID-19, ulaşım imkanları ve ülkelerin sınırlarından giriş-çıkış politikaları sayesinde salgına dönüştü. İlk ve son pandemi bu olmayacak. Çünkü uçaklardan önce veba gibi hastalıklar sıçanlardaki bitler sayesinde ve gemicilik ile dünyaya yayıldı. Pandemi, modern dünyanın bir sonucu veya suçu değildir. Yaşamın ve biyolojinin gerçeğidir.

İlk sosyal medya pandemisi

Corona virüs (COVID-19) laboratuvarda üretilmedi. Bu iddialar, günah keçisi arama ihtiyacından doğuyor. 2009’daki H1N1 domuz gribi de domuzlardan insanlara geçmişti. O dönemlerde laboratuvar üretimi olduklarına dair komplolar üretilmedi. Çünkü sosyal medya yoktu veya internet bu kadar yaygın değildi. Bugün yaşadığımız salgın, aynı zamanda sosyal medyanın da ilk pandemisi. Yanlış bilginin en hızlı yayıldığı dönemdeyiz.

Sürü bağışıklığı sanıldığı kadar kolay değildir. Yani, virüsün yayılması ve nüfusun yüzde 60-70 kadarının bağışıklık kazanması lazım. Hayatta kalanların yüzde 60-70’inin iyileşip bağışıklık kazanması demek bu.Sürü bağışıklığını en az can kaybıyla sağlamanın yolu aşıdır.

İki yıl evde oturmayacağız

Aşı dilediğimiz gibi işe yaramazsa bu virüs, diğer dört mevsimsel corona virüs gibi mevsimsel bir hale dönüşür. Yine de bu kimseyi korkutmasın. İki sene boyunca evlerde oturmayacağız. Bilimin yardımıyla yeni normallerimiz olacak ve buna göre yaşamayı öğreneceğiz. Aslında insanlar solunum, kan ve cinsel yolla yayılan virüslerle yaşamayı uzun süredir biliyor. El yıkama, cinsel korunma, vb. gibi alışkanlıklarımızı o sayede edindik.

Tarık Akan ve Necla Nazır’ın başrolü paylaştığı ‘Çocuklar Çiçektir: Kuduz’ filmi, Doktor Semih Tareen’in çocukluğunda o kadar kalıcı izler bırakmış ki mikrobiyoloji okumaya karar vermiş. Washington Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Fred Hutchinson Kanser Araştırma Merkezi’nde Moleküler Biyoloji doktorası yapan virolog Semih Tareen, 20 yıldır Seattle’da virüs genetiği üzerine çalışıyor; virüsleri kullanıp hastalıkları iyileştirmek için teknoloji üretiyor.





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