Türkiye Corona virüs neden il il açıklanmadı? Bakan Koca'dan önemli açıklama

Corona virüs neden il il açıklanmadı? Bakan Koca'dan önemli açıklama

Türkiye

Corona virüs neden il il açıklanmadı? Bakan Koca'dan önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, çok merak edilen soru olan, 'corona virüsün il il neden açıklanmadığını' yanıtladı.

27 Mart 2020, Cuma 20:27 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam corona virüse dair son vaka sayılarını açıkladı. Virüsün neden il il açıklanmadığı sorusuna Sağlık Bakanı Koca, "Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için (İtalya'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuyu değerlendirmektedir." cevabını verdi. Bakan Koca, "Daha fazla vakanın görüldüğü iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de Cumhurbaşkanımıza sunmuş bulunuyoruz. Benim bilgi vermem doğru değil." ifadelerini kullandı.

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