Çocuk Sağlığı Corona virüs nedeniyle çocukların kızamık aşısı ertelenebilir

Corona virüs nedeniyle çocukların kızamık aşısı ertelenebilir

Çocuk Sağlığı

Corona virüs nedeniyle çocukların kızamık aşısı ertelenebilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kızamık aşısı kampanyalarının ertelenmesinin 117 milyon çocuğu etkileyebileceği uyarısında bulundu.

14 Nisan 2020, Salı 18:24 Son Güncelleme:
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UNICEF’ten yapılan açıklamada, corona virüs salgını yüzünden 24 ülkede kızamık aşısı kampanyalarının ertelendiğine işaret edildi. Aşı kampanyalarının ertelenmesinin 117 milyondan fazla çocuğu etkileyeceği uyarısının yapıldığı açıklamada, önemli aşı hizmetlerinin korunması ve devam etmesi gerektiği vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütüne göre 50 yılı aşkın süredir güvenli ve etkili bir aşısı olmasına rağmen kızamık vakaları son yıllarda arttı ve 2018’de önlenebilecekken çoğu çocuk ve bebek 140 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA

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