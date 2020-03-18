Corona virüs nedeniyle elleri dezenfekte ederken hasar gören cilde ne uygulanmalı?
Ülkemizi de etkisi altına almış olan corona virüs salgını nedeniyle sürekli el yıkamak ve dezenfektan kullanmak durumunda olduğumuz bugünlerde, cildimiz zarar görebilir hatta zamanla egzama hastalığına çevirebilir. Bu duruma önlem almak için Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doç Dr Ali Balevi, posta.com.tr'ye önerilerde bulundu. Büşra Akkaya / busra.akkaya@posta.com.tr
18 Mart 2020, Çarşamba 15:43 Son Güncelleme:
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Ellerimizi temizlemek için ilk tercihin su ve sabun olması gerektiğini eğer su ve sabun yoksa dezenfektan kullanmamız gerektiğini söyleyen Dermatoloji Bölümünden Doç Dr Ali Balevi, salgından korunmak için dezenfekte ederken hasar görmüş ellere ne önlemler alabileceğimizi anlattı.
Ellerin bolca su ve sabunla en az 30 saniye boyunca düzenli olarak yıkamak, suya erişimin mümkün olmadığı durumlarda ise dezenfektan kullanmak corona virüsten korunmanın en etkili yöntemi. Dezenfektanların ellerde bulunan bakteri ve mikropları öldürebilmesi için içeriğinde mutlaka etil ya da izopropil alkol bulunması gerek. corona virüs gibi bulaşıcı salgınlardan korunmak için kullanılan bu dezenfektanlarının alkol oranı en az yüzde 80 olmalı. Bununla birlikte uzmanların önerdiğinin dışında aşırı miktarda el yıkama ve/veya dezenfektan kullanımı el egzemasını (irritan kontakt dermatit) beraberinde getirir. Elde gelişen egzemanın tedavisinde altın kural, etken olan maddenin temasının durdurulması. Bununla birlikte dermatoloğunuzun önerisiyle derinizin yapısına uygun nemlendiriciler ve gerekirse de belli süreli kortizonsuz veya düşük miktarlarda kortizonlu kremler de önerilebilir. Mevcut el egzeması hızlıca tedavi edilmeli ve corona virüs bulaşımını engellemek için el dezenfeksiyonuna devam edilmelidir.
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