Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Halit Oflaz kimdir?

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Geçtiğimiz Cuma günü ağırlaşan tablo ile entübe edilen Başkan Oflaz, cumartesi ve pazar günü diyaliz, plazma tedavisi, ilaçlar ve verilen kan ürünleri ile tedaviye yanıt verdi. Başkan Oflaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Halit Oflaz kimdir?

Halit Oflaz, 1974 Çumra'da doğdu. Konya Karatay Lisesi’nde okuduktan sonra ise Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde ön lisansını ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

2000 yılında Çumra Yenisu Belde Belediyesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü olarak görevine başladı. 2004 yılında Çumra Belediyesi İşletme Müdürlüğü, 2010-2018 yılları arasında ise Selçuklu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirden Sorumlu Emlak Şefliği görevlerinde bulunmuştu.