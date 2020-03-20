12 Aralık'ta Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya üzerinde toplam 160 bölgeye sıçrayan ölümcül salgında vaka sayısı 244 bin 523'e ulaşırken, toplam can kaybı ise 10 bin 30'a yükseldi. Öte yandan 86 bin 31 kişi ise tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Türkiye'de durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız 4 oldu." ifadelerini kullandı.

Çin'de 2 gündür vaka tespit edilemedi

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ederken virüsün çıkış noktası olan Çin'de son 2 gündür vaka tespit edilmedi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 2 gündür Çin anakarasında yeni bir koronavirüs vakası tespit edilmediği belirtildi. Çin'de şu ana kadar meydana gelen toplam can kaybı sayısı ise 3 bin 248'e ulaştı. Öte yandan, Komisyon, 730 hastanın daha taburcu edildiğini, ülkede toplam taburcu edilen kişi sayısının 71 bin 150'ye ulaştığını açıkladı.

İtalya'daki ölümler Çin'i geçti

İtalya'da yeni tip corona virüsten (Kovid-19) ölenlere bugün 427 kişi daha eklendi. İtalya, Toplam ölü sayısının 3 bin 405’e ulaşmasının ardından en fazla ölümün yaşandığı Çin'i geride bıraktı.

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