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Dünya Corona virüs nedeniyle ilan edilen OHAL 15 gün uzatıldı

Corona virüs nedeniyle ilan edilen OHAL 15 gün uzatıldı

Dünya

Corona virüs nedeniyle ilan edilen OHAL 15 gün uzatıldı

Afrika ülkesi Angola’da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 15 gün uzatıldı.

25 Nisan 2020, Cumartesi 21:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joao Lourenço’nun, salgınla mücadele çerçevesinde daha önce ilan edilen OHAL’i bugünden itibaren 10 Mart’ta kadar uzattığı belirtildi. Açıklamada, bu kararla vatandaşların hayatının korumasının amaçlandığı kaydedildi. Ülkede şu ana kadar 25 Kovid-19 vakası görülürken, 2 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA

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