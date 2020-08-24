Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "COVID-19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verdiğimiz desteği, ‘Normalleşme Desteği’ adı altında sürdüreceğiz. Böylece normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “COVID-19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verdiğimiz desteği, ‘Normalleşme Desteği’ adı altında sürdüreceğiz. Böylece normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz” dedi. Normalleşme Desteği’nin TBMM’de yasalaşarak, 1 Ağustos’ta yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bakan Selçuk, desteğin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk Normalleşme Desteğinden, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş olan özel sektör işyerlerindeki, kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalıların, normal çalışma düzenine geçmesi halinde yararlanabileceklerini ifade etti. Bakan Selçuk, “Bu kapsamda, kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız.” dedi.

Normalleşme Desteği, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sektörel veya tüm sektörleri kapsayacak şekilde 6 aya kadar uzatılabilecek. Normalleşme Desteği kapsamında ödenecek tutara ve destekten nasıl yararlanılacağına ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk: “Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda; işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri primlerden 1.103,63 TL mahsuplaşma yapılacaktır. Normal çalışma düzenine dönen ve Ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu kapsamda, SGK tarafından 25 Ağustos’ta işverenler için tanımlama ekranı açılacaktır.” dedi.

Bakan Selçuk, normalleşme desteğinden yararlanacak olan işyerlerinin e-SGK kanalıyla başvuru yapmasının yeterli olacağını kaydederek, işverenlerin izleyeceği adımları şu şekilde anlattı:

“Normalleşme Desteğine başvuru yapacak işyerlerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet sitesine giriş yaparak, ‘e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/ Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama” ekranında yer alan ‘7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği’ menüsünden işlemlerini gerçekleştirebilecek.”





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